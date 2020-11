Jonsbo présente son ventirad CR-2100

Un an après le lancement de son dissipateur CPU CR-2000, Jonsbo annonce le CR-2100. Comme son ancêtre, ce modèle est lui aussi de type double tour. L’engin mesure 159 x 120 x 134 mm et pèse 900 grammes.

Sa conception s’articule autour de deux tours d’ailettes en aluminium, traversées par six caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre et surmontées de deux turbines RGB de 120 mm.

Beaucoup de sockets, mais quid du TDP ?

Les ventilateurs ont une vitesse de rotation comprise entre 700 et 1 500 tr / min. Leur débit d’air varie de 25,5 à 62,8 CFM pour un volume sonore compris entre 18,1 et 29,5 dBA. Ce Jonsbo CR-2100 est compatible avec bon nombre de sockets : Intel LGA775 / 115X / 1366 / 2011 / 2011-3 et AMD FM2+ / FM2 / FM1 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2.

Malheureusement, Jonsbo n’indique pas la capacité de dissipation de son ventirad, ni son prix.