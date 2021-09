Jusqu’à 91% de remise et une licence à vie Windows 10 à 11,48€ chez Cdkeysales

Alors que Windows 11 sort le 5 octobre prochain, c’est le moment ou jamais d’investir dans une licence Windows 10. Celle-ci pourra ainsi être mise à niveau au début du mois d’octobre et vous pourrez profiter de la version la plus récente du système d’exploitation de Microsoft.

Pour ce faire, vous pouvez éviter de vous ruiner en vous rendant sur le site de Cdkeysales. L’enseigne propose des prix réduits pour les packages Windows et Microsoft Office avec des remises allant jusqu’à -91% !

Jusqu’à -91% de remise immédiate avec le code TOM35

Ainsi, avec le code TOM35, vous pouvez profiter des offres suivantes :

Grâce à ces offres et à notre code de réduction exclusif, vous pouvez acheter la clé d’activation OEM Windows 10 Pro pour seulement 11,48€. Pour ce faire, il faut insérer le produit dans votre panier, puis inscrire le code TOM35 et cliquer sur “Application”.

A ce stade, vous verrez la remise appliquée directement à l’article dans le panier et vous pourrez procéder au paiement.

Mais attention, cette réduction n’est valable que quelques jours, alors n’attendez pas et foncez dès maintenant sur le site de Cdkeysales.

Après votre commande, vous recevez votre clé d’activation directement par mail dans les plus brefs délais. Pour activer la licence Windows 10 sur votre ordinateur, il vous suffit d’aller dans les Paramètres de votre PC, dans l’onglet “Activation” et de cliquer sur le bouton “Changer de clé de produit”. Une fenêtre s’ouvrira et vous pourrez y inscrire la clé que vous venez d’acheter.

Quand c’est fait, vous obtenez un message qui indique que la licence est active et validée !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Cdkeysales.