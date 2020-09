Klevv lance des barrettes mémoire DDR4 Cras XR RGB et Bolt XR

Avec ou sans RGB, dans des capacités de 8 Go et 16 Go.

Klevv étoffe sa gamme de barrettes mémoire DDR4 avec des séries Cras XR RGB et Bolt XR. Comme les désignations l’indiquent, les premières bénéficient d’effets RGB contrairement aux secondes.

Les modules Cras XR RGB mesurent 42,5 mm de haut. Ils embarquent un dissipateur de chaleur en métal surmonté d’une bande lumineuse. Celle-ci est synchronisable avec les logiciels RGB des principaux fabricants du marché : Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome Sync et Razer Chroma RGB. Klevv propose des barrettes de 8 Go et 16 Go allant de la DDR4-3600 à la DDR4-4266.

Garanties à vie

Les modules Bolt XR s’arme aussi d’un dissipateur de chaleur en aluminium, mais l’absence de bande lumineuse réduit leur hauteur à 36,7 mm. Ils sont également déclinés en barrettes de 8 Go et 16 Go, mais en DDR4-3600 ou DDR4-4000 uniquement.

Le tableau ci-dessous, concocté par Tom’s Hardware US, rassemble l’ensemble des caractéristiques.

Séries Fréquences Capacités Timings Tension (V) Cras XR R Go DDR4-4266 8 Go, 16 Go (2 x 8 Go) 19-26-26-46 1,4 Cras XR R Go, Bolt XR DDR4-4000 8 Go, 16 Go (2 x 8 Go) 19-25-25-45 1,4 Cras XR R Go, Bolt XR DDR4-3600 8 Go, 16 Go, 16 Go (2 x 8 Go), 32 Go (2 x 16 Go) 18-22-22-42 1,35

Enfin, précisons que ces modules prennent en charge le profil XMP 2.0 et que Klevv leur accorde une garantie à vie.