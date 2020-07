Konami se lance dans les PC Gamers

Konami s’attaque au marché des PC de bureau avec trois machines Arespear : les C300, C700 et C700+. Elles ont pour point commun leur châssis de 575,2 mm x 501,5 mm x 230 mm muni d’une façade ajourée. Autre similarité : un SSD M.2 NVMe de 512 Go et une carte son Asus Xonar AE.

Tous les modèles sont équipés d’une connectivité USB 3.1 Type-A et Type-C, d’USB 3.0, d’USB 2.0, jack audio et d’un port GbE. En revanche, ils n’offrent pas de connexion sans fil.

GTX 1650 ou RTX 2070 Super

L’Arespear C300 s’arme d’un processeur Intel Core i5-9400F, d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 et de 8 Go de mémoire DDR4-2666.

Les Arespear C700 et le C700+ embarquent un processeur Intel Core i7-9700 refroidi par liquide. Leur carte graphique est une GeForce RTX 2070 Super. Ils bénéficient de 16 Go de mémoire DDR4-2666. En plus de leur SSD de 512 Go, un disque dur de 1 To est également présent. Le C700+ se distingue par un panneau latéral transparent en acrylique agrémenté d’un éclairage RGB.

Enfin, les prix sont relativement élevés : environ 1760 dollars pour le C300, 3020 dollars pour le C700 et 3230 dollars pour le C700+. Konami Amusements expédiera ces PC Arespear à partir de septembre au Japon. La date de leur commercialisation à l’international reste inconnue.

Source : Tom’s Hardware US