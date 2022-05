La balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 est à moins de 25 €

L’été approche et si vous avez quelques kilos en trop, voici un bon plan qui vous concerne. Chez Amazon, la balance connectée, la Xiaomi Mi Composition Scale 2 bénéficie d’une réduction de 30 % et passe à 24,99 € au lieu de 34,99 € soit une économie de 10 € tout rond.

Xiaomi Mi Composition Scale 2 la balance connectée est à un prix réduit

Toutes les balances traditionnelles peuvent vous informer sur votre poids mais la balance connectée de Xiaomi va vous renseigner sur 13 points de données. En effet, en plus de vous donner votre poids, elle vous dira votre masse corporelle, votre volume musculaire, la quantité d’eau présente dans votre corps, la graisse viscérale, la masse osseuse et encore bien d’autres informations. Vous pourrez par la suite, suivre l’avancée de votre progression et obtenir des graphiques simples et efficaces.

Sachez que toute la famille pourra utiliser la balance et créer son profil puisque jusque 16 utilisateurs pourront se servir de la balance. Elle fonctionne avec 4 piles AAA et peut se connecter directement via le Bluetooth. Ses dimensions sont les suivantes : 30 x 30,5 x 2,5 cm.