La carte AMD RX 5300 version bureau se rappelle à notre bon souvenir sur Compubench

Elle embarque 24 unités de calcul et devrait s’appuyer sur un GPU Navi 14, comme la RX 5500.

Si AMD a officialisé sa RX 5300M pour les ordinateurs portables en novembre dernier, la Radeon RX 5300 version bureau se faisait discrète depuis plusieurs mois. Selon de précédentes informations, cette carte devrait s’appuyer sur un GPU Navi 14, comme la RX 5500. La voici de retour sur Compubench.

C’est Komachi qui l’a repérée dans la base de données. CompuBench la désigne sous l’appellation « AMD 7340:CF ». Il l’identifie avec 24 unités de calcul, soit 1536 processeurs de flux.

3 Go de mémoire GDDR6

À l’instar de la version mobile, cette RX 5300 embarquerait 3 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 96 bits. Pour l’instant, on ignore si cette référence débarquera sur le marché DIY ou si elle se bornera au statut d’exclusivité OEM. Quoi qu’il en soit, la sortie ne devrait plus tarder.