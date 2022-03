La carte MicroSD 128 Go est au prix exceptionnel de 12 €

On a toujours besoin d’avoir une plus grande capacité de stockage et si c’est votre cas, voici un bon plan à ne pas rater. En effet, chez le géant américain, Amazon, la carte MicroSD 128 Go bénéficie d’une très belle remise de 40 % et passe à seulement 12 € au lieu de presque 20 €.

La carte mémoire MicroSD 128 Go est à seulement 12,10 €

Si vous recherche une carte mémoire assez conséquente avec de belles performances, ce produit devrait correspondre parfaitement à vos attentes. Elle propose une vitesse de transfert pouvant aller jusqu’à 95 Mo en lecture et 45 Mo en écriture.

Avec sa capacité de stockage de 128 Go, vous pourrez avoir plus d’espace sur vos appareils afin d’y stocker vos vidéos, applications ou encore des jeux vidéos, même des fichiers plus imposants pourront y être conservés. La carte Transcend possède une certification A1 ainsi qu’une certification UHS 3 et V30 qui vous permettront de tourner des vidéos en 4K.

Résistance aux intempéries, elle est conçue pour résister à des températures pouvant aller de -25 à 85 degrés Celsius mais également à l’eau et aux rayons X. Des facultés qui la rendent idéale pour une utilisation dans une caméra GoPro ou dans un drone par exemple.