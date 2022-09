La carte SD SanDisk Extreme Pro 64 Go est à prix réduit chez Amazon

On a toujours besoin d’augmenter sa capacité de stockage sur son appareil photo mais les prix des cartes SD sont parfois trop élevés. Cette fois, chez Amazon, la carte SD SanDisk Extreme Pro 64 Go est à 17,38 € au lieu de 30 € environ en moyenne.

Carte SD SanDisk Extreme Pro 64 Go > 17,38 € chez Amazon

La carte SD SanDisk est à prix bas chez Amazon

Affichée habituellement à 30 € en moyenne, c’est donc une belle affaire à ne pas rater chez Amazon. En effet, pour le moment la carte SD SanDisk Extreme Pro d’une capacité de stockage de 64 Go voit son prix chuter à moins de 18 € soit à 17,38 € précisément. Comme d’habitude, à ce tarif les stocks vont certainement être vite écoulés.

Cette carte au format SDHC comprend la classe U3/V30 pour un enregistrement et une lecture vidéo 4K UDH. Sa vitesse de transfert maximale est de 90 Mo/s en écriture et jusqu’à 200 Mo/s en lecture. Elle est prévue pour résister aux divers intempéries comme les éclaboussures, la poussière, les rayons UV et les chocs. Concernant la livraison, pas de panique elle vous sera bien offerte même si le montant total est inférieur à 25 €. Autre avantage non négligeable, elle est garantie deux ans de la part du fabricant, un atout supplémentaire pour vous faire craquer.