DDR4-7004 : un nouveau record pour la mémoire Crucial Ballistix Max

La DDR4 sera bientôt remplacée par la DDR5 ; mais le chant du cygne de ce standard se parfait au fil des mois. Rappelez-vous : en août 2019, MSI cassait le record avec de la DDR4-5902 ; en septembre de la même année, de la DRAM G.Skill dépassait le sommet des 6 000 MHz avec de la DDR4-6016 ; un exploit qui inspirait Ballistix, qui atteignait les 6 024 MHz quelques jours plus tard. En 2020, tout ceci a pris une nouvelle dimension : d’abord avec de la DDR4-6665, puis avec de la DDR4-6666. Cette fois, la barre des 7 000 MHz vient d’être franchie, par de la mémoire Crucial Ballistix Max culminant à 7 004,2 MHz.

On doit cette performance à l’overclocker chinois baby-j. Celui-ci a monté sa barrette Ballistix Max de 16 Go, déjà détentrice du précédent record, et initialement en DDR4-4000, à la fréquence susmentionnée ; les captures d’écran indiquent même 7 006,4 MHz (3 503,2 MHz). Néanmoins, CPU-Z n’a pas homologuée le record à cette vitesse, mais bien en DDR4-7004 ; cela représente une hausse de 75,1 % par rapport aux valeurs d’origine du module. Les timings étaient en CL22-26-26-46.

La RX 6800 XT poussée à 2,8 GHz survole le classement Fire Strike

Un APU Ryzen Renoir comme acolyte

Pour refroidir la barrette, baby-j a eu recours à de l’azote liquide (LN2). Sa barrette mémoire prenait place dans une carte mère MSI MEG B550 Unify-X. Elle collaborait avec un habitué de ce genre de records, un APU Renoir d’AMD ; dans le cas présent, un Ryzen 5 Pro 4650G.

Avec l’arrivée de la DDR5, susceptible de grimper à 8 400 MHz, on peut s’attendre à de nouveaux exploits dans les prochaines années.

Source : Tom’s Hardware US