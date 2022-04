Grosse promo sur une TV Samsung 43″ à -20% chez la Fnac

Vous souhaitez équiper votre salon, mais vous n’avez pas un grand budget ? La Fnac a epnsé à vous et vous propose une Smart TV Samsung 43″ avec une réduction exceptionnelle de -20%.

Vous pouvez ainsi vous procurer la TV pour seulement 479,99€ au lieu de 599,99€. Une aubaine à ne pas rater pour cette TV à la fiche technique impressionnantes !

L’ultra haute définition 4K à prix mini

Grâce à cette offre, vous bénéficiez de l’expertise Samsung sans vous ruiner ! La TV Samsung 43″ 43AU9085 offre en effet une image 4 fois plus précise et détaillée que les TV Full HD. Elle propose un traitement d’images amélioré avec une profondeur de qualité. Vous profitez ainsi d’une expérience immersive. Votre salon devient ainsi une salle de cinéma à petit prix.

En prime, avec cette Smart TV, vous vous procurez également un objet au design élégant qui viendra parfaire la décoration de votre séjour. Elle est équipée de bords ultra fins et d’un écran épuré de seulement 25mm d’épaisseur. Vous n’aimez pas les câbles ? Pas de problème, la TV Samsung permet de les dissimuler dans un de ses pieds.

Précisons qu’avec une Smart TV, vous profitez d’une TV compatible avec le WiFi et vous pouvez télécharger toutes vos applications favorites sur votre TV. Vous avez ainsi accès à plus de 4000 heures de contenus 4K UHD disponibles et plus de 40 chaînes TV gratuites Samsung TV Plus.

La télécommande de la TV Samsung est également compatible avec les assistants vocaux Bixby, Alexa et Google Assistant. On trouve finalement plusieurs fonctionnalités comme un mode jeu, une faible latence, un Game bar, Office 365, l’Affichage Smartphone la fonction SmartThings.

Commandez la TV Samsung 43″ dès maintenant chez la Fnac et vous profiterez aussi des services suivants :