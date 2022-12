La Fnac casse le prix du Galaxy Z Flip 3 5G pour le matin de Noël !

Voir l’offre chez la Fnac

Quoi de mieux pour fêter Noël que de craquer pour un smartphone pliant à prix réduit chez la Fnac ? L’enseigne vous propose en effet depuis ce matin le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G avec une remise immédiate incroyable de -100€ ! Vous pouvez ainsi profiter du smartphone pliable pour seulement 599€ au lieu de 699€.

Mais attention, cette offre n’est pas valable pour tout le monde ! Pour en profiter, il faut être adhérent Fnac. Rien d’insurmontable cependant. Précisons en effet que la carte Fnac coûte 9,99€ la première année, et pas par mois, mais bel et bien à l’année ! Au final, si vous n’êtes pas encore adhérent Fnac, vous pouvez souscrire chez l’enseigne, puis acheter le smartphone et vous économiserez tout de suite plus de 90€.

En prime, pour tout achat du smartphone, vous pouvez également profiter de 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium (offre valable pour tous, même les personnes qui n’ont pas la carte Fnac).

Et parce que les offres ne s’arrêtent jamais chez la Fnac, si vous souscrivez un forfait Bouygues Telecom avec ce smartphone, la Fanc vous offre 200€ supplémentaires crédités sur votre cagnotte Fnac+ !

Un smartphone pliant révolutionnaire à prix réduit chez la Fnac !

Avec le Galaxy Z Flip 3 5G, vous profitez de ce que Samsung fait de mieux depuis de nombreuses années. Déjà, premier avantage de taille : il est pliable et propose donc 2 écrans, un externe et un interne.

Parmi ses autres avantages, on félicite également sa résistance à l’eau, son écran externe de 120Hz qui vous apporte une grande fluidité et son design très élégant.

Il est d’ailleurs disponible chez la Fnac en 4 coloris pour s’adapter à tous les styles. Vous pouvez ainsi en profiter en noir, en vert, couleur crème ou lavande.