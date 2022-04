La Fnac casse le prix du Google Pixel 6 et propose les Pixel Buds à moitié prix

Vous cherchez un smartphone aux prestations exceptionnelles, mais à un prix abordable ? Nous avons trouvé l’offre idéale pour vous : le Google Pixel 6 5G à -8% chez la Fnac.

En ce moment, l’enseigne vous propose ainsi le smartphone Google à seulement 599€ au lieu de 649€. En prime, pour tout achat du smartphone, la Fnac vous offre 4 mois d’abonnement à la plateforme Deezer Premium et un mois d’abonnement à la platefome BrutX.

Mais ce n’est pas tout ! Lors de l’achat du Google Pixel 6 5G chez la Fnac, ajoutez à votre panier une paire de Pixels Buds Serie A blanc et profitez d’une réduction de -50% sur ces derniers. Vous pouvez ainsi en profiter pour seulement 50€ au lieu de 99,99€. Pour bénéficier de cette offre, vous devez ajouter les deux articles à votre panier. La réduction sur les écouteurs s’appliquera alors automatiquement.

Le Google Pixel 6 5G : un nouveau processeur Google fait sur mesure

Sorti il y a peu, le Google Pixel 6 5G a fait couler beaucoup d’encre et pour causes : il est doté d’un tout nouveau processeur créé spécialement par Google pour l’occasion, le Google Tensor. Grâce à ce dernier, le smartphone est le plus rapide et le plus intelligent proposé par Google. Ses performances sont 80% plus rapides et il propose une intelligence artificielle avancée.

Côté photo, il offre un capteur grand angle de 50Mpx, un téléobjectif de 48Mpx et un capteur ultra grand angle de 12Mpx. Ces 3 modules sont très avancés et offrent des photos très nettes avec des couleurs éclatantes. Plusieurs modes sont proposés comme le Machine Learning, le mode Vision de nuit, le mode portrait et la gomme magique.

Enfin, il est équipé d’une batterie ultra performante et intelligente capable d’allouer l’énergie aux applications les plus énergivores afin de préserver votre autonomie au maximum. Sa charge rapide permet de plus de récupérer 50% de batterie en seulement 30 minutes.