La Fnac casse le prix d’une TV LED Hisense et la propose à moins de 350€

Voir l’offre chez la Fnac

On a trouvé une bonne affaire à ne surtout pas rater chez la Fnac aujourd’hui : une Smart TV Hisense 43A63H de 43″ à moins de 350€ !

Pour quelques jours seulement, la Fnac propose en effet cette TV LED pour seulement 349,99€ au lieu de 379,99€, soit une réduction exceptionnelle de -8%.

Et ce n’est pas tout ! En achetant cette TV chez la Fnac, vous profitez également de plusieurs cadeaux incroyables :

Jusqu’à -500€ remboursés pour tout achat avec un vidéoprojecteur Hisense.

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille.

1 mois d’abonnement offert pour la plateforme BrutX.

Aussi, la Fnac vous propose de payer en 3 ou 4 fois votre TV. Ainsi, si vous n’avez pas un grand budget, vous pouvez payer en plusieurs fois avec des mensualités qui commencent à partir de 87,49€/mois.

Présentation générale de la Smart TV Hisense LED 43″

Clairement haut de gamme, malgré son prix mini, la Smart TV Hisense 43″ vous permet de profiter de tous vos films et séries favoris dans les meilleures conditions possibles. Elle propose une résolution 4K Ultra HD, ainsi qu’une intelligence artificielle très efficace qui fait en sorte de s’approcher de la 4K même quand l’image ne le permet normalement pas.

Avec cette TV, vous profitez également de plusieurs technologies très intéressantes et pratiques comme l’HDR, le Dolby Vision ou encore Quantum Dots. Vous bénéficiez ainsi d’une image claire, avec des contrastes profonds et équilibrés et un nuancier de couleurs varié. Elle est aussi dotée d’un mode Sport qu’elle enclenche automatiquement lorsque vous regardez un match. Ce mode permet une expérience encore plus immersive afin de vous donner l’impression d’être au stade et non plus dans votre salon.

Du côté du son, on note l’effet surround et la technologie DTS Virtual X qui permet un post traitement haut de gamme. Vous êtes ainsi d’autant plus immergé dans votre contenu.