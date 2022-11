La Fnac vous offre 50€ et une réduction de -14% sur la Xbox Series S

Voir l’offre chez la Fnac

Vous aimeriez une nouvelle console de jeu, mais vous n’avez pas un grand budget ? Ne cherchez plus ! On a trouvé l’offre idéale chez la Fnac : la Xbox Series S avec une réduction de -14% !

En vous rendant rapidement chez la Fnac, vous pouvez ainsi profiter de la console pour seulement 299,99€ au lieu de 349,99€. Et la Fnac ne s’arrête pas là ! L’enseigne vous propose en prime une carte-cadeau numérique de 50€ à utiliser avec votre Xbox. In fine, la console vous revient ainsi à seulement 249,99€ !

En fonction de votre budget, vous pouvez de plus payer la console en une seule fois ou en 3 à 4 fois avec des mensualités à partir de 74,99€/mois.

Enfin, la Fnac vous propose également avec la Xbox Series S :

4 mois d’abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille (au choix).

La carte Fnac+ à 4,99€/an la première année au lieu de 14,99€

Une console 100% digitale et rétrocompatible

Avec la Xbox Series S, vous profitez d’une console de jeu très compact et 100% digitale ! Cela signifie qu’elle fonctionne uniquement avec des jeux dématérialisés et non des disques. Elle est également 100 rétrocompatible et peut faire tourner tous vos anciens jeux Xbox (Xbox classique, Xbox One, Xbox 360, etc.).

Elle vous donne également accès au Xbox GamePass (à acheter séparément) : c’est une plateforme à abonnement mensuel qui vous permet de profiter de plus de 150 jeux en illimité comme FIFA 20, GTA V ou NBA2K21.

Côté fiche technique, elle n’a rien à envier aux plus grandes et propose une résolution de 1080p HDR, la compatibilité 4K HDR, jusqu’à 120 images par seconde, un disque SSD de 512GB et le Dolby Atmos. La Xbox Series S est ainsi une console fluide et dynamique qui vous permet de jouer à tous les jeux, même les plus exigeants pour la machine comme Call of Duty, Warzone, Rocket League ou encore Fortnite.