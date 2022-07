La Galaxy Watch 4 Classic exceptionnellement à moins de 200€ chez Darty !

Voir l’offre chez Darty

Attention, vous n’avez que quelques heures pour profiter de l’offre détaillée dans cet article. Il va donc falloir être rapide et ne surtout par la rater ! En vous rendant chez Darty avant la fin des soldes d’été ce soir, vous pouvez en effet profiter de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Classic pour seulement 180€ au lieu de 369,99€.

Pour arriver à un prix si bas, vous passez par 3 offres :

Une remise de -100€ proposées à tous les clients Darty.

70€ de remboursement proposés par Samsung.

-10% de remise pour tous les clients Darty Max.

Grâce à toutes ces offres, vous pouvez profiter de la qualité d’une montre haut de gamme au prix d’une montre d’entrée de gamme.

Profiter de la qualité haut de gamme Samsung à prix mini

Si on a pris la peine de vous décrire cette offre, c’est parce qu’elle est vraiment inratable ! Les prestations proposées par la Samsung Galaxy Watch 4 Classic sont en effet très haut de gamme et il est plus qu’improbable de pouvoir en profiter pour moins de 200€.

Avec la montre connectée, vous profitez notamment du suivi de vos activités sportives (plus de 90 activités sont disponibles sur la montre), mais aussi du suivi de votre sommeil, de votre taux de d’oxygène dans le sang et de vos habitudes de ronflement.

La Galaxy Watch 4 Classic propose aussi 2 premières mondiales sur le marché des montres connectées :

le système d’exploitation Wear OS.

une puce BioActive.

Cette dernière permet à la montre de mesurer votre composition corporelle et donc de vous renseigner sur votre pourcentage d’eau, de muscle, de graisse, etc.

En prime, la Galaxy Watch 4 Classic, équipée d’une puce GPS, vous propose un design élégant très proche de celui des montres traditionnelles. Si vous ne le précisez pas, personne ne pensera que vous avez une montre connectée à moins de remarquer l’écran lumineux ou le cadran rotatif physique.