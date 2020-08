La gamme de processeurs Alder Lake-S dévoilée : de 2 à 16 cœurs

Un drôle de mélange, avec des processeurs munis de 6 « gros » cœurs et 8 « petits », d’autres à 2 « gros » cœurs et 8 « petits »…

L’année prochaine, Intel lancera, sauf imprévu de dernière minute, ses premiers processeurs en 10 nm pour les PC fixes. Leur nom : Alder Lake-S. Ces puces prendront notamment en charge la mémoire DDR5. Surtout, elles s’appuieront sur une conception de type big.LITTLE avec deux types de cœurs différents, probablement Golden Cove (performance) et Gracemont (consommation). On a eu confirmation de cette architecture hybride il y a quelques jours. Voici désormais un premier aperçu de l’ensemble de la gamme.

Disponible sur Coreboot, le fichier recense 24 pièces. La configuration est à lire ainsi : « cœurs performance + cœurs basse consommation + GPU ». Ainsi, la gamme propose entre 2 et 8 cœurs haute performance et entre 0 et 8 cœurs faible consommation selon les modèles.

Les processeurs Alder Lake-S utiliseront le socket LGA1700

Les cœurs Gracemont pas toujours présents

Les puces d’entrée de gamme se contenteront de deux cœurs principaux, sans cœur Gracemont. À chaque variante deux, quatre et six et huit cœurs, on retrouve ainsi des processeurs dépourvus de cœurs basse consommation, qui s’apparentent donc aux Core i3, i5 et i7 actuels. Il sera intéressant de constater l’écart de consommation et de performance entre ces modèles et ceux bénéficiant pleinement de la conception hybride dans différents scénarios.