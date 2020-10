NVIDIA : de nouveaux jeux ajoutés au GeForce Now et un bundle pour les acheteurs de RTX 3000

Watch Dogs : Legion et un an d’abonnement au service de cloud gaming de NVIDIA offerts pour l’achat d’une RTX 3000.

Lancé triomphalement début février, le service GeForce Now avait dû rapidement composer avec le retrait de plusieurs éditeurs importants. Parmi ceux-ci Activision Blizzard ou encore Warner Bros. Depuis, NVIDIA rajoute régulièrement de nouveaux titres, et accueille parfois d’anciens déserteurs, comme Square Enix en juin dernier. Cette semaine, l’entreprise enrichit son catalogue avec quelques jeux supplémentaires. En l’occurrence Hunt : Showdown fait son retour et Spellbreak, Blade & Soul et Dungeon Siege font leur entrée.

En outre, NVIDIA indique que la nouvelle démo de « Ghostrunner, le jeu de combat rapide qui mêle science-fiction et univers post-apocalyptiques », disponible sur Steam, est jouable via le GeForce Now. Le jeu complet est attendu le 27 octobre. Ci-dessus, vous pouvez d’ailleurs voir une séquence de plusieurs minutes partagée par IGN.

Le GeForce Now de NVIDIA passera à l’architecture Ampere rapidement

Watch Dogs : Legion sur GeForce Now à partir du 29 octobre

Pour en finir avec le GeForce Now, sachez que fort du soutien indéfectible d’Ubisoft, NVIDIA proposera Watch Dogs : Legion dès son lancement, le 29 octobre.

D’autre part, NVIDIA précise que tout achat d’une RTX 3000 octroie une copie gratuite du jeu susmentionné (Watch Dogs : Legion), ainsi qu’un an d’abonnement au GeForce Now.