La manette Google Stadia passe enfin au sans fil

Le 19 novembe 2019, Google a lancé son service de cloud gaming Google Stadia. La société propose également une manette vendue 69 euros, baptisée Stadia Controller. Jusqu’à présent, il fallait connecter celle-ci à son PC via un câble USB Type-C. Bonne nouvelle, il est enfin possible de l’utiliser en mode sans fil.

Pour cela, il suffit de connecter la manette à son réseau Wi-Fi.

Mieux vaut tard que jamais ?

Google l’a annoncé en début de semaine. Voici le message : « À partir de cette semaine, vous pouvez désormais utiliser la manette Stadia Controller pour jouer sans fil sur votre ordinateur portable et de bureau. Vous n’avez plus besoin de connecter physiquement votre Stadia Controller à votre ordinateur pour jouer à vos jeux préférés. Vous pourrez relier votre Stadia Controller et Stadia.com via votre réseau Wi-Fi et jouer sans connexion par câble USB-C ».

