La marque Emtek prépare une monstrueuse RTX 3090 capable d’engloutir 410 W

Le 24 septembre prochain, NVIDIA lancera officiellement sa RTX 3090 FE. Une carte imposante qu’on a déjà pu admirer en situation dans un boîtier et qui devrait se montrer particulièrement gourmande ; déjà, la RTX 3080 affiche une consommation moyenne de 335 W. Emtek, une marque sud-coréenne, élabore une version custom baptisée Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC D6X 24 Go. Celle-ci atteint des pics de consommation à 410 W.

Ainsi, afin de satisfaire l’appétit de la bête, trois connecteurs d’alimentation à 8 broches sont présents. Un imposant radiateur épaulé par trois turbines se chargent de refroidir la carte. En tout, celle-ci mesure 304 x 136 x 60 mm.

Une RTX 3090 fait tourner la démo technique Marbles at Night à 1440p 30 ips en temps réel

Une fréquence Boost rehaussée

De base, la puissance thermique de la RTX 3090 est de 350 W ; cette version signée Emtek dépasse donc les recommandations de NVIDIA en la matière d’un peu plus de 17 %. Si Asus préconise un bloc d’alimentation de 750 W pour sa RTX 3090, un d’au moins 800 W semble s’imposer pour cette référence.

Niveau spécifications, cette Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC D6X 24 Go embarque les standards 10 496 cœurs CUDA, 328 cœurs Tensor et 82 cœurs RT. Elle s’appuie sur 24 Go de mémoire GDDR6X cadencée à 19,5 Gbit/s.

Son appétit se traduit par une fréquence GPU plus élevée que la valeur officielle : la fréquence Boost monte à 1 785 MHz au lieu de 1 695 MHz, soit une augmentation de 5,3 %.

Malheureusement, dans le cas où vous seriez intéressé, il est très peu probable que cette excentricité débarque dans nos contrées.