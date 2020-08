La mémoire HBMnext, successeur de la HBM2E, arrivera d’ici fin 2022

En fin de semaine dernière, Micron a donné quelques informations sur la mémoire GDDR6X des GPU Ampere de NVIDIA, mais pas seulement. L’entreprise a également divulgué son calendrier à propos de la mémoire HMBnext, la successeur de la mémoire HBM2E.

Ainsi, Micron nous apprend que la « HBMnext devrait arriver sur le marché vers la fin de l’année 2022 ». Malheureusement, si on se doute que ce type de mémoire sera plus rapide que la HMB2E, la société ne donne aucun détail à propos des vitesses ou de la capacité.

Micron échantillonne la première solution uMCP avec de la mémoire LPDDR5

Samsung et SK Hynix en embuscade

En ce qui concerne la mémoire HBM2E, Micron prévoit de commercialiser ses premiers modules de 8 Go et 16 Go avant la fin d’année. Les fréquences sont annoncées à 3200 MHz pour le moment. Rappelons que la mémoire HBM repose sur l’empilement de couches de mémoire les unes sur les autres. Cela octroie des gains en matière de place et de consommation d’énergie tout en permettant d’augmenter la bande passante mémoire.

Outre Micron, Samsung et SK Hynix produisent également de la mémoire HBM2E. Cette solution onéreuse n’est pour l’instant réservée qu’à des GPU haut de gamme tels que l’A100 de NVIDIA.