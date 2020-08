La mémoire persistante Intel Optane associée à la solution DAOS établit un nouveau record sur IO500

Intel mise beaucoup sur sa mémoire persistante Intel Optane. Celle-ci, combinée à la solution open source DAOS (Distributed Asynchronous Object Storage), a fixé un nouveau record mondial sur le benchmark IO500. IO500 est le benchmark de référence en matière de stockage sur le secteur du HPC.

La DAOS version 1.0 a été inaugurée en juin dernier. Actuellement, Intel déploie cette solution sur une trentaine de serveurs Intel Optane PMem (mémoire persistante). Parmi les clients d’Intel, on retrouve le Texas Advanced Computing Center (TACC) et l’Argonne National Lab. Ces trois solutions (Intel, TACC et Argonne) occupent désormais les trois premières places du 10-node challenge.

De bon augure pour le supercalculateur Aurora

Gordon McPheeters, spécialiste de l’administration des systèmes HPC à l’Argonne Leadership Computing Facility, a déclaré : « Les récents résultats IO-500 obtenus par DAOS démontrent la maturité des fonctionnalités du logiciel, rendue possible par un développement du code et des processus de tests bien gérés. Le programme de développement collaboratif continuera à fournir des capacités supplémentaires pour le DAOS afin de soutenir le prochain système d’exascale d’Argonne, Aurora ». Pour mémoire, Aurora est un supercalculateur visant l’exaflop. Intel l’équipera également en GPU Xe.