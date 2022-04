La montre connectée Galaxy Watch 4 Classic est au prix incroyable de 173 €

Si vous voulez acheter une montre connectée, c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Rue du Commerce, la Galaxy Watch 4 Classic bénéficie d’une remise de 39 % et passe donc à 242,99 € mais grâce à une ODR de 70 €, son prix final sera de 172,99 €.

La Galaxy Watch 4 Classic est à prix réduit grâce à plusieurs promotions

Les montres connectées sont maintenant des véritables coachs sportifs et même durant la journée elles se révèlent être très utiles. Grâce à elles, vous pouvez prendre connaissance de vos diverses notifications sans sortir votre smartphone mais vous pouvez également faire vos séances de sport avec par la suite la possibilité de connaître les détails sur vos performances.

La Galaxy Watch 4 Classic vous reviendra à seulement 172,99 € car elle bénéficie de plusieurs offres cumulables. Rue du Commerce propose tout d’abord une très belle remise de presque 40 % et grâce à une offre de remboursement de 70 € valable jusqu’au 21 juin 2022. Pour en bénéficier, il vous faudra suivre les instructions expliquées en détail ici.

Concernant la montre en question, elle dispose d’un écran Super AMOLED Full Color AOD de 1,4 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels. Elle est équipée d’un processeur Dual-Core avec une mémoire vive de 1.5 Go et un espace de stockage de 16 Go.