La PlayStation 5 peut désormais accueillir un SSD M.2 supplémentaire

Alors que l’entreprise a déjà vendu plus de 10 millions de PlayStation 5, Sony permet enfin d’accroître les capacités de stockage de sa console ; il suffit désormais d’insérer un SSD M.2 dans l’emplacement prévu à cet effet. Notez toutefois que pour le moment, cette mise à jour firmware n’est qu’accessible en version bêta ; elle sera déployée auprès de tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.

Dans un article consacré au sujet, la firme nippone fixe les exigences pour le SSD. Ce dernier doit s’appuyer sur une interface PCIe 4.0 x4 et être dans format M.2 de type 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110. Concernant ses capacités, elles doivent être comprises entre 250 Go et 4 To. En matière de vitesse, Sony mentionne au moins 5500 Mo/s en écriture séquentielle, sans toutefois préciser si une valeur inférieure est rédhibitoire. Enfin, la firme recommande également un modèle armé d’un dissipateur thermique sous peine de surchauffe. Dans tous les cas, les dimensions du dispositif ne doivent pas dépasser 110 (L) x 25 (W) x 11.,25 (H) mm.

40 accessoires incroyables qui ont vraiment existé pour consoles et PC

Pour stocker et jouer à des jeux PS5

Une fois installé, ce SSD M.2 permet de stocker des jeux PlayStation 5 et bien sûr d’y jouer. Rappelons que depuis avril, la PlayStation 5 autorise aussi le stockage de jeux PS5 sur un dispositif USB externe. Enfin, précisons également que de base, la console de Sony embarque un SSD NVMe de 825 Go, dont seulement 667 Go sont disponibles pour l’utilisateur.