La Radeon RX 5300 arrive bientôt

Dotée d’un GPU Navi 14, de 1408 processeurs de flux et de 3 Go de mémoire GDDR6.

Si la Radeon RX 5300M est disponible depuis novembre dernier, la version desktop se fait désirer. Bonne nouvelle, la Radeon RX 5300 pourrait débarquer très prochainement. Elle a en effet été repérée dans un PC Dell XPS.

La marque est plutôt avare en détails, mais les spécifications suggèrent qu’elle s’appuie, comme sa petite sœur version mobile, sur un GPU Navi 14. On peut ainsi miser sur 1408 processeurs de flux et sur une fréquence GPU maximale de 1900 MHz. Pour la mémoire, ce serait 3 Go de GDDR6 sur un bus de 96 bits, pour une bande passante de 168 Go/s. En ce qui concerne le TDP, celui de la RX 5300M est, à titre indicatif, de 85W.

Des processeurs Ryzen Threadripper Pro dans des machines Lenovo dès le 14 juillet

Uniquement pour les OEM ?

Dell ne spécifie aucune date, mais on présume que le lancement ne devrait plus tarder. Reste maintenant à savoir si cette Radeon RX 5300 se limitera aux PC OEM ou si elle débarquera sur le marché DIY.

Source : Tom’s Hardware US