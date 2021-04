La RTX 3080 Ti déjà prise en flagrant délit de minage d’ETH

Peu à peu, les pièces du puzzle RTX 3080 Ti se rassemblent : simples rumeurs au départ, puis enregistrement d’une douzaine de références par Gigabyte auprès de l’EEC et enfin photographie d’un carton apparemment rempli de RTX 3080 Ti. Vient désormais s’ajouter un cliché du GPU GA102-225-A1.

Celui-ci a été partagé par VideoCardz. Le site relaye également une capture d’écran de la carte en plein effort minier. Avec un TDP de 278 W et une vitesse mémoire à 21,4 Gbit/s, elle offre un taux de hachage Ethereum de 118,9 MH/s. Pour la comparaison, sachez que les performances des GeForce RTX 3080 et RTX 3090 sont d’environ 95 MH/s et 125 MH/s respectivement. Par conséquent, la RTX 3080 Ti devrait autant susciter la convoitise des mineurs que ses homologues Ampere. Toutefois, certains pensent que NVIDIA va doter cette RTX 3080 Ti d’un mécanisme anti-minage de cryptomonnaies ; en l’état, nous ne savons pas si ces performances sont authentiques et, le cas échéant, si elles ne sont pas réalisées par un échantillon de qualification dépourvu de limiteur.

12 Go de GDDR6X

En ce qui concerne les spécifications, la GeForce RTX 3080 Ti devrait embarquer 10 240 cœurs CUDA, 320 cœurs Tensor et 80 cœurs RT. La fréquence GPU de base serait de 1365 MHz et la fréquence Boost de 1665 MHz. Pour la mémoire, cette référence recevrait 12 Go de mémoire GDDR6X à 19 Gbit/s sur un bus de 384 bits. En résulterait une bande passante mémoire de 912 Go/s. Le tableau ci-dessous compare les supposées spécifications de la RTX 3080 Ti avec d’autres RTX 3000. Le lancement serait prévu en mai.