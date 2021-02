La RX 6700 XT avec 12 Go de GDDR6 se précise

Depuis plusieurs mois, des fuites évoquent le lancement de cartes graphiques Radeon RX 6700 XT et RX 6700 ; un temps attendues pour janvier 2021, celles-ci n’arriveraient que plus tard, potentiellement en mars, à cause la pénurie. Andreas Schilling du site HardwareLuxx donne quelques informations supplémentaires au sujet de la RX 6700 XT.

Il reste évasif sur la date de lancement, avec un vague « premier semestre ». L’hypothèse d’une commercialisation à partir de fin mars reste toutefois évoquée. En revanche, il confirme que la RX 6700 XT visera le gaming en 1440p et qu’elle proposera 12 Go de mémoire GDDR6. Pour rappel, ses grandes sœurs basées sur un GPU Navi 21 (RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800) ont toutes les trois 16 Go de GDDR6.

RX 6700 XT : une fréquence GPU maximale fixée à 2950 MHz

40 unités de calcul

La RX 6700 XT s’appuierait sur un GPU Navi 22, moins bien garni en unités de calcul que le Navi 21. Celui-ci proposerait au maximum 40 CU. Cela correspond à 2 560 SM (Stream Processors). Plus précisément, la RX 6700 XT s’appuierait sur un GPU Navi 22 complet, le XT, tandis que la RX 6700 hériterait d’une version XL, sans doute un peu moins bien lotie en CU. Il est probable qu’AMD accorde 12 Go de GDDR6 aux deux références, sur un bus de 192 bits.

Soon™ – sometime in H1 2021 or is it Q1? 🤷🏼‍♂️



Radeon RX 6700 XT



– 1440p Gaming

– 12 GB GDDR6 pic.twitter.com/0F0m2fOsoe — Andreas Schilling (@aschilling) January 30, 2021

Source : TechPowerUp