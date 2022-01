La souris Razer DeathAdder est à petit prix grâce à une remise de 50%

Chez Aliexpress, la souris Razer DeathAdder bénéficie d’une remise de 50 % et passe à 25,62 €.

Les deals ne manquent pas chez Aliexpress et aujourd’hui la souris filaire Razer DeathAdder est concernée. Affichée au prix de départ à plus de 50 €, elle est désormais à seulement 25 € soit une belle économie dans votre poche de 25 €.

La souris Razer DeathAdder est à moitié prix

Pour profiter de cette remise exceptionnelle de 50 % chez Aliexpress, il ne faudra pas trop réfléchir car son prix risque de vite grimper ou les stocks de vite s’effondrer. Il est donc préférable de vite valider votre panier et de valider votre commande très rapidement.

Concernant la souris en question, sachez qu’elle propose des performances tout à fait correctes qui vous permettront à la fois de jouer mais aussi de remplir vos différentes fonctions administratives surtout en cette période de télétravail. Ergonomique, légère et programmable, vous pourrez en effet paramétrer vos cinq touches afin de gagner du temps lors de son utilisation. Elle a également un capteur optique de 6400 DPI et petit point négatif, il s’agit d’une souris filaire, le câble de 1.8 mètre est inclus avec la souris. L’offre concerne le modèle noir et le modèle blanc, à vous de faire votre choix.