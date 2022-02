La tablette Lenovo Tab P11 est au petit prix de 159 €

Si vous êtes à la recherche d’une tablette, c’est chez Aliexpress qu’il va falloir vous tourner. En effet, en ce moment la tablette Lenovo Tab P11 passe à 159 € et ce grâce à un code promo qu’il faudra utiliser avant de valider votre commande.

La tablette Lenovo Tab P11 est à prix réduit chez Aliexpress

Les promotions sont nombreuses chez Aliexpress et elles concernent tous les types de produits. Cette fois, c’est donc la tablette Lenovo Tab P11 qui est en promotion et qui passe à partir de 159 €. Pour l’obtenir à ce tarif, il faudra utiliser le code promo SDFRF085, la remise s’effectuera ensuite automatiquement. Voici toutefois quelques détails sur la tablette avant d’effectuer votre commande.

La tablette Lenovo Tab P11 est disponible en version 64 Go et elle est équipée d’un écran tactile de 11 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels. A l’intérieur, c’est un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec une mémoire vive de 4 Go et un système d’exploitation Android qui offriront une configuration correcte. La batterie de 7000 mAh vous permettra d’avoir une autonomie tout à fait satisfaisante de plusieurs jours. Concernant les photos, elle possède 2 caméras frontale et arrière de 8 MP et 13 MP. Toutes ses caractéristiques font d’elle une tablette familiale performante et simple d’utilisation.