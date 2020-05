La Xbox Series X pourrait débarquer le 23 octobre

En début de mois, on apprenait qu’en dépit de la pandémie de coronavirus, les Xbox Series X et PlayStation 5 devraient être prêtes à temps. À temps certes, mais reste à savoir quand. Pour l’instant, on a dû se satisfaire d’un vague « Holiday 2020 », c’est-à-dire pour les fêtes de fin d’année. Finalement, la sortie de la Xbox Series X pourrait avoir lieu plus tôt que prévu.

Cette supposition s’appuie sur la divulgation de la date de sortie du jeu Yakuza : Like A Dragon par un revendeur finlandais réputé sérieux au 23 octobre 2020.

Un jeu Xbox Series X, Xbox One et PC

Or, aux dires de Microsoft, Yakuza : Like a Drago sera l’un des jeux de lancement de sa Xbox Series X. Dans le dernier épisode Inside Xbox, la firme a en effet précisé « Yakuza : Like a Dragon, un nouveau point d’entrée explosif dans la célèbre série Yakuza, sortira en tant que titre de lancement sur la prochaine génération de la série Xbox, avec des sorties simultanées sur Xbox One et Windows 10 PC ». Forcément, on est tenté de déduire que si le jeu sort bien le 23 octobre 2020, cette date concerne aussi la console phare sur lequel il tourne…

