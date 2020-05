L’acte 4 de Diablo 2 façonné sous Unreal Engine 4

En avril dernier, on découvrait une vidéo des docks de Kurast de Diablo 2 refaits sous Unreal Engine 4. Cette fois, au tour d’une partie de l’acte 4 du célèbre jeu de Blizzard, sorti en 2000, d’être recréée sous le moteur d’Epic.

On doit cette réalisation au YouTuber Upside Down. L’individu ambitionne d’avoir terminé l’intégralité du niveau d’ici le 20 juin. A priori, il ne rendra par sa création téléchargeable, mais on présume qu’il proposera une vidéo complète une fois son travail terminé. Pour réaliser les décors, Upside Down a mobilisé, outre l’Unreal Engine 4, Substance Painter, 3Ds max 2021, Zbrush et Photoshop.

Pas de Blizzcon 2020

Forcément, cette vidéo éveille des envies de Diablo 2 Remaster. Selon certains, Blizzard envisagerait un tel titre. Les plus optimistes tablaient sur une annonce lors de la Blizzcon 2020. Malheureusement, la pandémie de coronavirus a entraîné l’annulation du salon. En l’état, il n’y a rien d’officiel, et peut-être que les nombreuses critiques dont a fait l’objet Warcraft 3 Reforged ont aussi poussé le studio à revoir ses plans. Au pire, les fans pourront toujours se consoler avec Diablo IV.

