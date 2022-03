L’aspirateur Roborock S7 voit son prix chuter de 63 €

Si vous ne possédez pas encore votre aspirateur robot, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Aliexpress. En effet, sur ce site, les offres sont très nombreuses et cette fois c’est sur l’achat du robot Roborock S7 que vous allez pouvoir faire une belle économie de 63 €. Grâce à un coupon, son prix passe donc de 480,66 € à 416,66 €.

L’aspirateur Roborock S7 est au prix incroyable de 416,77 €

La corvée de l’aspirateur vous prend du temps que vous n’avez pas forcément ? Voici une belle affaire à ne pas rater chez Aliexpress. En effet, le Roborock S7 est actuellement à 416,77 € au lieu de 480 € et ce grâce au code promo SDFRP003, en faisant un simple copier/coller vous verrez votre facture diminuer de 63 €.

Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur le produit en question. Cet aspirateur pourra donc nettoyer seul votre maison et ce sur tous les types de sols. Pour lancer le démarrage et suivre l’évolution du nettoyage, il vous suffira d’installer l’application. En effet, grâce à elle, vous pourrez contrôler facilement votre robot Roborock S7.

Expédié depuis la France, il sera livré gratuitement sous 5 jours en France métropolitaine. Avec une moyenne de 4.9/5 vous pouvez faire confiance à ce produit.