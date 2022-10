L’aspirateur robot Imou Smart est en promo chez Aliexpress

Pour avoir un intérieur impeccable tous les jours, profitez vite de ce bon plan chez Aliexpress. En effet, le robot aspirateur Imou Smart multifonctions est à 254 € au lieu de presque 300 €. Il vous reste 3 jours seulement pour sauter sur cette offre.

Aspirateur robot Imou Smart à petit prix chez Aliexpress

Si vous avez envie de gagner du temps et de faire moins de ménage, c’est dans ce bon plan du jour qu’il va falloir investir. Ce robot aspirateur va vous aider dans votre vie de tous les jours puisqu’il est capable de balayer, d’aspirer mais aussi de nettoyer vos sols. Chez Aliexpress, il est pendant 3 jours à 254 € au lieu de 298 €.

Ce produit efficace et performant va dans un premier temps cartographier complétement votre intérieur pour ensuite nettoyer les zones de votre choix. Sous vos ordres, il avancera sans percuter les obstacles sur sa route afin de rentre votre maison impeccable. Étant compatible avec les assistants intelligents et via son application, vous pourrez lancer le ménage en étant soit chez vous soit à l’extérieur. Votre seule intervention consistera à vider la station de vidage régulièrement pour assurer un fonctionnement optimum.

N’oubliez pas qu’il ne vous reste plus que 3 jours pour acheter ce produit à votre panier et effectuer votre paiement en toute sécurité sur Aliexpress.