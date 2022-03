Le casque Bose Headphones 700 est à moins de 270 €

Pour les personnes qui seraient actuellement à la recherche d’un casque Bose Headphones 700, c’est le moment de profiter de cette belle affaire. En effet, chez Boulanger le casque Bose Headphones 700 est actuellement à 279,99 € au lieu de 329,99 € soit une réduction de 15 %.

Le casque Bose Headphones 700 est à prix réduit chez Boulanger

Ce produit déjà réputé pour sa performance et pour la qualité de sa réduction de bruit active bénéficie en ce moment d’une belle remise chez Boulanger. En effet, si vous passez votre commande maintenant, c’est une économie de 15 % que vous ferez. Toutefois, avant de valider votre commande vous souhaitez certainement connaître plus de détails sur ce casque sans fil.

Même s’il est sur le marché depuis 2019, il est toujours présent dans le comparatif des meilleurs casque sans fil. Avec lui, pas de mauvaises surprises concernant ses qualités et ses performances. Il a une excellente option réduction de bruit active, sa qualité audio est plus que correcte et il est également conçu pour vous apporter tout le confort nécessaire. Son autonomie est d’environ 30 heures avec la réduction de bruit activée et pour les plus gourmands sachez que vous pourrez récupérer jusqu’à 3,5 heures en seulement 15 minutes de recharge. Il sera également possible de le brancher via la prise jack pour faire quelques économies sur la batterie.