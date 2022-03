Le casque gaming JBL Quantum 610 est à moins de 120 €

Pour les gamers qui sont à la recherche d’un casque mais avec un petit budget, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. En effet, il est toujours préférable d’attendre les bonnes remises pour faire des économies. Actuellement, chez Darty, le casque JBL quantum 610 est affiché à 119,99 € au lieu de 149,99 €.

Le casque JBL Quantum 610 pour les gamers est à 119,99 €

Pour moins de 120 €, vous allez donc pouvoir acheter ce casque gaming JBL Quantum 610 chez Darty. Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement connaître plus de détails sur les caractéristiques détails du produit en question.

Grâce à la technologie JBL QuantumSurround et DTS vous serez en totale immersion dans votre jeu vidéo et le moindre bruit de votre adversaire ne vous échappera pas. Le point fort est sans contexte le confort du casque, en effet, grâce à ses coussinets en mousses à mémoire de forme enveloppés de cuir, vous pourrez garder le casque durant des heures sans ressentir la moindre gêne. Concernant l’autonomie, la marque annonce une tenue de 40 heures, soit une durée plus que correcte.

Surtout, ne perdez pas trop de temps car les stocks vont certainement très vite partir chez Darty.