Le célèbre smartphone Xiaomi 11T 128Go chute à 359 €

Chez Aliexpress, les offres exceptionnelles s’offrent à vous tous les jours. Aujourd’hui, ce sont les personnes qui recherchent un smartphone qui vont être satisfaites. En effet, le Xiaomi 11T 128 Go est à seulement 359 € au lieu de 550 € environ.

Le Xiaomi 11T 128Go est au prix incroyable de 359 €

C’est une excellente nouvelle concernant ce smartphone de la marque Xiaomi puisqu’il chute à 359 €. Autant dire qu’à ce tarif, il ne va pas falloir hésiter très longtemps avant de valider votre commande chez Aliexpress. Toutefois, pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques qui vous permettront de savoir s’il répond à vos besoins.

Il possède un écran de 6,67 pouces avec une définition de Full HD+ de 2400 X 1080 pixels et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Son processeur, la puce Dimensity 1200 avec une mémoire vive de 8 Go vous permettront d’utiliser toutes vos applications préférées. Côté autonomie, sa batterie de 5000 mAh vous apportera d’utiliser votre smartphone toute la journée et même un peu plus. Les plus gourmands pourront recharger le smartphone en seulement 36 minutes, soit une bonne nouvelle supplémentaire qui va certainement finir de vous convaincre.