Le Core i7-11370H Tiger Lake repéré dans un PC portable ROG Zephyrus Duo 15

D’ici quelques semaines, Intel devrait décliner ses processeur Tiger Lake dans une série H pour PC portables avec des modèles embarquant jusqu’à 8 cœurs. Mais pour l’instant, nous croisons principalement un Core i7-11370H à 4 cœurs / 8 threads. Fin novembre, il battait un Ryzen 5 4600H à 6 cœurs sur Geekbench 5 ; le voici aujourd’hui dans le futur PC portable Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551Q.

Au sein de cette machine, le processeur Intel collabore avec une carte graphique dédiée non spécifiée. La consommation du PC est fixée à 280 W, ce qui présage d’une carte graphique haut de gamme. Il s’agit possiblement d’une RTX Ampere de NVIDIA, les déclinaisons mobiles étant attendues en début d’année prochaine.

Intel Tiger Lake de 11e génération, architecture graphique Xe et plate-forme Evo

Cœurs Willow Cove

Gravés en 10 nm SuperFin, les processeurs Tiger Lake bénéficie d’une architecture CPU Willow Cove. Celle-ci octroie un meilleur ratio performance / consommation que la précédente génération, ce qui se traduit par fréquences plus élevées sans hausse excessive du TDP. Dans le cas du Core i7-11370H, sa fréquence Boost atteindrait 4,8 GHz.

En ce qui concerne le PC ROG Zephyrus Duo, il embarque, comme son nom l’indique, deux écrans : l’écran principal et un autre, plus petit, intercalé entre l’écran principal et le clavier. La machine sera susceptible d’accueillir deux SSD M.2 NVMe et jusqu’à 48 Go de RAM.

Source : Mylaptopguide