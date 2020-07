Le Core i9-10850K listé chez deux revendeurs

En début de mois, on a découvert le Core i9-10850K, un modèle 10 cœurs / 20 threads proche du Core i9-10900K mais un peu moins rapide et dépourvu de TVB. On se demandait si Intel lancerait cette puce sur le marché DIY ; apparemment oui, puisqu’elle est listée chez plusieurs revendeurs.

Le premier est le détaillant américain Digital Storm. Chez celui-ci, le prix du Core i9-10850K est 42 dollars inférieur à celui du Core i9-10900K, ce qui donne 446 dollars. L’autre revendeur est britannique, il s’agit de LambdaTek. Le tarif est fixé à 382,80 £ hors TVA (le Core i9-10900K coûte 449,54 £). Ainsi, cela correspond à 390 euros dans le premier cas et 421 euros dans le second.

Le rival du Ryzen 9 3900X ?

S’il est difficile de fixer un prix précis pour le moment, le Core i9-10850K semble se situer dans des fourchettes tarifaires proches de celles du Ryzen 9 3900X d’AMD. Or, ce dernier propose deux cœurs supplémentaires et la prise en charge du PCIe 4.0.

Enfin, niveau spécifications, comme on le rapporte ci-dessus, le Core i9-10850K est essentiellement un Core i9-10900K avec une fréquence de base inférieure de 100 MHz (3,6 GHz au lieu de 3,7 GHz) et privé de Thermal Velocity Boost. Il s’appuie toujours sur 20 Mo de cache L3. Néanmoins, il reste une interrogation au sujet de son TDP. Celui du Core i9-10900K est de 125W, mais l’absence de TVB a peut-être un influence sur cette valeur. Réponse probable dans les prochains jours.

Source : Tom’s Hardware US