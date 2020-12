Le détaillant suisse Digitec n’a reçu que 35 exemplaires de RX 6900 XT

La RX 6900 XT sort aujourd’hui. Nous vous livrerons notre verdict sur le fleuron de Big Navi dans l’après-midi. Mais soyez déjà prévenus : pas de miracle, il n’y a quasiment aucun stock. La situation semble même plus critique que pour les RX 6800 et RX 6800 XT. Le détaillant suisse Digitec indique n’avoir en sa possession que 35 modèles de référence de RX 6900 XT fournis par Asus et MSI.

Néanmoins, afin d’éviter que ces précieuses cartes ne tombent entre les mains des scalpers, le revendeur organise un tirage au sort. Pas de file d’attente en fonction de l’ordre des commandes donc : pour obtenir une carte, il faudra miser sur la chance et non sur la rapidité. D’ailleurs, le détaillant inclut 25 RX 6800 et 17 RX 6800 XT à la liste des lots.

La RX 6900 XT fait ses preuves sur le benchmark Ashes of the Singularity

Quelques RTX 3090 en stock

Naturellement, la RX 6900 XT devrait moins attirer les foules que la RX 6800 XT. Mais 35 cartes pour un pays de 8,5 millions d’habitants, cela fait un peu léger. La production du porte-étendard des Big Navi se révèle sans doute plus ardue, puisqu’il faut un GPU avec toutes les unités de calcul activées. Ainsi, pour ceux qui souhaitent faire l’acquisition d’une carte graphique très haut de gamme à brève échéance, mieux vaut s’orienter vers une RTX 3090 de NVIDIA. Il y a actuellement des modèles Gainward et PNY en stock chez LDLC et TopAchat notamment.

Source : Digitec