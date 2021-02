Le FidelityFX Super Resolution d’AMD arriverait au printemps

Nous l’avons vu avec les jeux récents, malgré leur armada de cœurs CUDA et RT, même les RTX 3090 et RTX 3080 ont souvent besoin d’un petit coup de pouce du DLSS de NVIDIA pour afficher un framerate décent dans des définitions élevées. Chez AMD, le pendant au DLSS s’appelle FidelityFX Super Resolution. La technologie devrait débarquer au cours du printemps 2021, une période comprise entre le 20 mars et le 21 juin.

AMD définit son FidelityFX comme sa « boîte à outils open source relative à la qualité d’image. Elle comprend sept solutions différentes destinées aux développeurs, qu’ils peuvent mettre en œuvre dans leurs jeux et qui sont optimisées pour les architectures AMD RDNA et RDNA 2. »

Compatible avec tous les GPU ?

La mise en œuvre du FidelityFX Super Resolution reste pour l’instant incertaine. On peut supposer qu’AMD mettra en avant une intégration optimale avec les GPU RDNA 2. Néanmoins, il est possible que FidelityFX Super Resolution fonctionne aussi avec d’autres cartes graphiques, y compris celles de NVIDIA.

En tout cas, si le résultat s’avère efficace, ce FidelityFX Super Resolution risque de rendre les Radeon RX 6000 d’AMD encore plus compétitives face aux RTX 3000 de NVIDIA, qui bénéficient d’un DLSS 2.0 salvateur sur des jeux comme Cyberpunk 2077.

Source : WCCFTech