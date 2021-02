Le GeForce Now souffle sa première bougie en vidéo

Nous sommes jeudi, autrement dit le jour du GFN Thursday. Mais ce 4 février est une date particulière pour le service GeForce Now de NVIDIA, pour deux raisons. Déjà, parce que c’est le premier jeudi du mois, et donc le moment pour la société de dévoiler tous les jeux à venir pour février. Ensuite, parce que le GeForce Now souffle sa première bougie. Pour célébrer l’évènement, NVIDIA a concocté une petite vidéo anniversaire.

Depuis son lancement début 2020, le GeForce Now a envahi de nombreux supports, dont les Chromebooks et iOS Safari. Depuis peu, il est également disponible directement via le navigateur Google Chrome, sans que cela nécessite d’installer l’application GeForce Now. Aujourd’hui, le service de cloud gaming compte 6 millions d’utilisateurs. Sa bibliothèque comprend plus de 800 jeux. NVIDIA annonce plus de 175 millions d’heures diffusées en continu au cours de l’année et plus de 130 millions de moments capturés automatiquement via NVIDIA Highlights.

Un développeur loue la facilité d’intégration du DLSS 2.0 de NVIDIA dans l’Unreal Engine 4.26

30 ajoutés au GeForce NOW en février, dont 13 cette semaine

En février, 30 jeux, listés ci-dessous, rejoindront le service. Les caractères gras indiquent ceux disponibles dès ce jeudi 4 février.

Apex Legends Season 8 (Origin and Steam)

Blue Fire (Steam)

Code2040 (Steam)

Curious Expedition 2 (Steam)

Magicka 2 (Steam)

Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam)

Mini Ninjas (Steam)

Order of Battle: World War II (Steam)

Path of Wuxia (English language release on Steam)

Secret World Legends (Steam)

Valheim (Steam)

Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store)

Art of Rally

Darkest Hour: A Hearts of Iron Game

Day of Infamy

Everspace

Farm Manager 2018

Farmer’s Dynasty

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lumberjack’s Dynasty

Observer: System Redux

Outriders demo

Project Highrise

Rise of Industry

Sniper: Ghost Warrior 2

South Park: The Fractured But Whole

South Park: The Stick of Truth

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Thea 2: The Shattering

Source : NVIDIA