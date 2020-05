Le GPU Intel Xe DG1 fait ses preuves sur Geekbench

Les premiers produits utilisant l’architecture graphique Xe d’Intel arriveront d’ici quelques mois. Ce sera notamment le cas de l’iGPU Gen12 des processeurs mobiles Tiger Lake. La première carte graphique dédiée prendra quant à elle l’appellation Xe DG1. Un échantillon technique de celle-ci a récemment fait ses preuves sur Geekbench.

Repéré par TUM_APISAK, il est associé à un processeur Intel Core i7-8700 et 16 Go de DDR4. Le GPU DG1 embarque 96 unités d’exécution (UE), 3 Go de mémoire VRAM et a une fréquence maximale de 1,5 GHz.

Intel pourrait se tourner vers TSMC pour fabriquer ses GPU Xe en 5 nm

Moins bien que l’iGPU Vega d’un Ryzen 5 3400G

Seules les performances OpenCL du périphérique sont mentionnées. Le score global est de 55 373 points. Le périphérique atteint 3,53 Gpixels/s dans Sobel, 1,30 Gpixels/sec dans Histogram Equalization, 16 GFLOPS dans SFFT, 1,62 GPixels/s dans Gaussian Bloor, 4,51 Msubwindows/s en détection de visage, 2,88 Gpixels/s en RAW, 327,4 Mpixels/s en DoF, et 13 656 FPS pour les particules phyisques. Ainsi, comme le précise TUM-APISAK, le score global de ce périphérique Xe est proche de celui obtenu par un iGPU Radeon Vega à 11 unités de calcul. En effet, celui-ci obtient un score de 58 152 points.

Intel montre un énorme GPU Xe