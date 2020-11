Le jeu Butcher est à récupérer gratuitement sur GOG

« Si jeter des corps dans de la lave bouillante et décorer les murs avec du sang est votre façon de passer un bon moment, alors BUTCHER est LE jeu pour vous(toi) ! »

Un petit jeu gratuit ne fait pas de mal en cette période de confinement ; cela tombe bien, la plateforme GOG offre Butcher. Un titre édité par Transhuman Design et sorti le 5 octobre 2016. Le soft coûte une dizaine d’euros hors promotion.

Il ne devrait pas mettre vos méninges à rude épreuve, mais plutôt votre agilité. En effet, selon le descriptif, « Butcher est un jeu de tir rapide en 2D et une lettre d’amour remplie de sang dédiée aux années 90. En tant que Cyborg programmé pour exterminer les restes de l’humanité, votre seul but est de … Anéantir tout ce qui bouge ». Parmi les caractéristiques mises en avant, la possibilité de repeindre chaque niveau avec le sang de vos ennemis, lequel suintera sur les murs de manière persistante dans la limite de 4 millions de pixels. Tout un programme !

Gourmand uniquement de sang

Si Butcher continent beaucoup d’hémoglobine, il sait se faire discret sur le HDD ou SSD qui l’accueille ; il ne pèse que 200 Mo.

Sans pitié pour les humains, il l’est plus avec nos PC. Un simple processeur Core 2 Duo, 512 Mo de RAM et une carte graphique compatible DX 9.0/OpenGL 2 suffiront à faire de vous un Butcher. En outre, le jeu tourne sous Windows (7, 8, 10), Linux (Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04) et Mac OS X (10.9.0+).

GOG ne précise pas la durée de cette offre ; pas conséquent, ne tardez pas trop si le soft vous intéresse.