Le jeu The Escapists offert sur l’Epic Games Store, avant Europa Universalis IV à partir de jeudi prochain

Dès à présent et jusqu’à jeudi prochain 17 heures, vous pouvez récupérer gratuitement une copie du jeu The Escapists sur l’Epic Games Store. Le 30 septembre, le titre cédera sa place à Europa Universalis IV.

Développé par Mouldy Toof Studios et édité par Team 17, The Escapists est sorti en février 2015. Il coûte toujours une quinzaine d’euros en temps normal. Voici sa proposition : « Vous vous retrouvez à nouveau derrière les barreaux, et votre seule chance est de planifier votre évasion par tous les moyens possibles. C’est à vous de décider comment vous allez procéder ! Pourquoi ne pas provoquer une émeute ? Ou creuser un tunnel directement sous la prison ? Ou encore subtiliser l’uniforme d’un gardien pour vous fondre dans la masse ? ». Une expérience opposée à celle de Prison Architect en somme.

Maté par la plupart des configurations

Les exigences matérielles du jeu sont très modestes. La configuration minimale renseigne un processeur double cœur à 2,4 GHz ; un GPU Intel HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce 8000, ATI Radeon HD 4800 ; 2 Go de RAM. Le titre ne nécessite que 2 Go d’espace disque. Vous pouvez récupérer votre copie de The Escapists en suivant ce lien.