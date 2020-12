Le mod Zombies de Call of Duty s’invite dans Fallout New Vegas !

En février dernier, nous découvrions une map inspirée de Fallout New Vegas pour le mod zombies de Black Ops III ; voici la projection inverse, avec un mod inspiré du mod zombies de COD pour Fallout New Vegas.

Ce mod, baptisé New Vegas Zombies, est proposé par un certain ZRV01. Comme vous le constatez dans la vidéo de gameplay ci-dessus, l’ersatz semble bien réalisé. Il reprend plusieurs mécanismes du mod zombies de Call of Duty. Cela inclut le système de points ou encore la possibilité de débloquer certaines zones supplémentaires.

Hyper Dragon Ball Z version 5.0 est disponible en téléchargement gratuit

Uniquement solo

Si vous possédez Fallout New Vegas et que vous souhaitez essayer ce mod, il est disponible en téléchargement gratuit sur le NexusMods. Le fichier à télécharger pèse 301 Mo. Malheureusement, l’aventure est exclusivement solo, ce qui limite son intérêt. Pour une expérience plus complète en compagnie d’autres joueurs, orientez-vous vers l’authentique mod zombies d’un Call of Duty ou vers des concepts similaires tels que Killing Floor 2.

Source : DSOGaming