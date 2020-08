Le mystère des processeurs Intel ‘KA’ enfin éclairci

Nous avions terminé le mois de juillet intrigués par d’étonnants processeurs processeurs Comet Lake-S « KA » listés chez un revendeur, en se demandant ce qu’Intel pouvait bien nous préparer. Le mystère est résolu : rien d’extravagant, puisque le suffixe « KA » désigne simplement une série limitée de puces Avengers.

Intel est en effet un partenaire officiel de la licence Marvel’s Avengers. Or, un jeu Marvel’s Avengers débarquera le 4 septembre prochain. Ainsi, ces Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA et i9-10900KA sont simplement des processeurs « K » et « Avengers ».

Un emballage et sûrement un code

On doit la résolution de cette enquête au célèbre momomo_us. Ces processeurs seront très certainement similaires à leur homologue de série K dans la gamme Comet Lake-S. Ils seront juste livrés dans un emballage spécial et probablement avec un code pour le jeu Marverl’s Avengers.

Source : TechPowerUp