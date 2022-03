Le PC Gamer HP OMEN 15 est à 1199 € grâce à une ODR

Les gamers qui sont à la recherche d’un nouveau PC portable vont peut-être trouver leur bonheur dans ce bon plan. En effet, chez Cdiscount, le PC pour gamers HP OMEN 15 passe à 1199 € au lieu de 1319 € grâce à une ODR de 120 € offerte par la marque.

Le PC HP OMEN 15 voit son prix chuter de 120 € grâce à une ODR

Si vous devez changer votre PC portable c’est le moment de bénéficier de cette affaire proposée par la marque HP. En effet, jusqu’au 10 avril, vous pourrez récupérer l’équivalent de 120 € sur votre achat, cet ordinateur vous reviendra donc à 1199 € au lieu de 1319 €. Toutefois, avant de valider votre commande, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques de ce laptop.

L’ordinateur possède un écran de 15,5 pouces en définition Full HD avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz. A l’intérieur, on y retrouve un processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 16 Go de RAM ainsi qu’une carte graphique Nvidia Geforce RTX 3070. Côté autonomie, la marque affirme 7 heures en lecture vidéo, les plus gourmands pourront vite récupérer de la batterie grâce à la recharge rapide.