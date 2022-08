Le PC MSI Katana GF66 à prix cassé chez Rue du Commerce

Voir l’offre chez Rue du Commerce

Jusqu’au 4 septembre prochain, Rue du Commerce vous propose plusieurs produits à prix mini ! Parmi eux, on a trouvé une offre très intéressante : un PC portable MSI Katana GF66 12UC-276XFR avec une réduction incroyable de -271€ !

Vous pouvez ainsi profiter du PC portable pour seulement 829€ au lieu de 1099,99€. Pour moins de 850€, vous recevez chez vous un ordinateur portable haut de gamme parfait pour le gaming.

Profitez au mieux de vos sessions de jeu avec le MSI Katana

Avec le MSI Katana GF66 12UC-276XFR, vous profitez d’un ordinateur robuste et puissant, parfaitement adapté pour le travail, mais aussi et surtout le gaming ! Il est doté d’un processeur Intel Core i5 de 12ème génération qui permet des performances au top, avec notamment 12 cœurs et 30% de performances en + par rapport à celui de 11 génération.

Côté graphisme, le PC portable offre une expérience immersive grâce notamment au DLSS et à une architecture NVIDIA RTX de seconde génération. Vous profitez ainsi d’un rendu de qualité cinématographique en temps réel pour des sessions de jeux au top.

Et pour encore plus de fluidité, MSI propose en prime un taux de rafraîchissement de 144Hz. Il sera difficile de faire la différence entre votre jeu et la réalité tellement les images sont réalistes et détaillées.

On note également des avantages tels que :

Un écran 15,6” Full HD avec une résolution de 1920 x 1080

Des bords d’écrans fins

La technologie de refroidissement Cooler Boost 5 exclusive

La compatibilité à la norme audio Hi-Res

Vous souhaitez en savoir encore plus sur cet ordinateur d’exception ?

Et pour profiter du MSI Katana GF66 à prix mini, rendez-vous vite chez Rue du Commerce !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.