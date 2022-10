Le PC Vivobook Asus 15 pouces est au prix incroyable de 549 €

Si vous devez investir dans un nouveau PC, c’est le moment de vous tourner vers Rue du Commerce. Actuellement, le PC Vivobook Asus 15 pouces bénéficie d’une belle offre et passe sous la barre des 550 € au lieu de 799,99 €.

PC Vivobook Asus 15 pouces > 549,99 € chez Rue du Commerce

Le PC Vivobook Asus 15 pouces est moins cher chez Rue du Commerce

Les PC performants, compacts et à des petits prix, ça existe ! La preuve aujourd’hui chez Rue du Commerce. En effet, pour moins de 550 € soit à 549,99 € précisément, vous pourrez acheter le PC Vivobook Asus 15 pouces.

Si la gamme Viivobook vous intéresse, c’est le moment de sauter le pas. Concernant le PC, il vous permettra de surfer tranquillement mais également de visionner vos séries préférées en profitant d’une belle qualité d’image. Sa dalle OLED et sa définition de 1920 X 1080 pixels assure des couleurs vives et brillantes ainsi que des noirs profonds. Grâce à sa puce Ryzen 5 5500U et à ses 8 Go de RAM, l’ultrabook tournera sans problème même pour les applications demandant plus de puissance.

Concernant l’autonomie, la marque affirme une tenue de 9 heures soit l’équivalent d’une journée de travail.