Le POCO F3 128 Go est moins cher chez Aliexpress

Si vous avez besoin de changer votre smartphone mais que vous attendez de tomber sur une belle offre pour vous lancer, ce bon plan va certainement vous convaincre. En effet, chez Aliexpress, le POCO F3 128 Go est en ce moment à 323,59 € seulement, soit un bon prix à ne pas rater.

Le smartphone POCO F3 est à 323 €

Les soldes d’hiver sont toujours d’actualité et chez Aliexpress les offrent sont nombreuses. Pour ceux qui doivent changer leur smartphone ou qui veulent tout simplement en acheter un plus récent, c’est le moment de profiter de ce bon plan sur le POCO F3. Sur le site, il est à 323 € seulement, soit une très belle économie immédiate à ne pas laisser passer.

Toutefois avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement avoir plus de détails sur les caractéristiques techniques du smartphone en question. Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED Full HD avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz qui est HDR10+, un processeur Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Sachez également qu’il est compatible 5G et wifi 6.

Côté autonomie, il dispose d’une batterie de 4520 mAh qui vous permettra de tenir votre journée complète.