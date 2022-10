Le prix du PC Laptop 4 Microsoft chute de 40 %

C’est le moment de profiter de cette offre car à la Fnac, le Laptop 4 de Microsoft voit son prix chuter à toute allure. Actuellement, grâce à une belle réduction de 37 %, il passe à 1199,99 € au lieu de 1899,99 €.

C’est une économie incroyable de 700 € que vous allez pouvoir faire dés aujourd’hui sur ce modèle et ce grâce à une belle réduction proposée par la Fnac. Attention, si ce bon plan vous intéresse, pensez à vite faire votre commande car le prix risque de vite remonter. Toutefois, avant de vous décider, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques du Laptop 4 de Microsoft.

Ce PC possède un écran tactile de 13,5 pouces avec une définition de 2256 X 1504 pixels, vous pourrez utiliser le stylet Surface Pen pour aller plus vite et de façon plus agréable selon vos activités. A l’intérieur se trouve un processeur Intel-Core i7-1185G7 cadencé à 3 GHz avec 16 Go de RAM.

A noter que ce PC est surtout un outil de travail surtout en ce moment avec le télétravail de plus en plus présent, en effet il ne faudra pas s’attendre à pouvoir faire tourner des jeux AAA.

Toutefois si votre budget est limité, voici un guide des meilleurs PC à moins de 1000 € pour travailler qui devrait vous aider.